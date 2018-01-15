Engelli gencin gözü kulağı

İstanbul Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi görme engelli Yusuf Uçar (31), rehber köpeği "Aslan" sayesinde engel tanımadı. 2012 LondraParalimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Türkiye GoalballMilli Takımı'nda da yer alan Uçar, 3.5 ay önce kendisine "Aslan" adında rehber köpek aldı. Görme engelli genç, okula giderken, alışveriş yaparken ve metrobüse binerken Aslan'ı yanından ayırmadı. Uçar, Aslan sayesinde dilediği yere artık daha rahat ve güvenli bir şekilde gidebildiğini açıkladı. Uçar, "Aslan ile beraber derslere ve sınavlara giriyoruz. Köpeğim sınavlarda uyuyor. Metrobüsegittiğimizde ise sıranın en önünegeçmeye çalıyor" dedi.
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