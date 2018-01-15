Yaşamın kıyısında

PİLOT: DÖNEMEDİM
Uçak, kanatların altındaki motorların ve iniş takımlarının toprağa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Korkunç olayın ardından bölgeye giden kurtarma ekipleri, yolcuları tahliye etti. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından olay yerine giden 2 çekici, halatlar yardımıyla uçağın denize kaymasını engelledi. Gözlerin çevrildiği Pegasus Havayolu şirketi, "Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır" demekle yetindi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın salimen tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi" dedi. Görgü tanıkları pistin yağmur nedeniyle kaygan olduğunu, uçağın da pilotin hızını ayarlayamaması sonucu pistten çıkmış olabileceğini belirtti. Pilot ise "Havalimanına normal inişimi yaptım. Ancak sağ motor hızlandı ve uçak kaymaya başladı. Dönüş yapamadan pistten çıkıp toprak alana girdik. Toprağa saplandıktan sonra da sağ motor koptu" diye ifade verdi. Faciadan dönen yolcuların ifadeleri ise tüyler ürpertti. Yolculardan Fatma Gördü, "Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük. Ön taraftaydık, arka taraf tamamen arkaya kalktı. Yolcular ön tarafa doğru üst üste yığıldı. herkes bibirini ezdi" derken, Feyzanur Demir "Bir anda denize doğru sürüklendik. Kurtulmamız bir mucize" dedi.
GÜVENLİK ALARMI
■ Uçağın bulunduğu bölgeden nasıl çıkarılacağıyla ilgili teknik çalışma başlatıldığı bildirildi. Olayın ardından 3 çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine gitti. Bölgede özel harekat polisleri de görevlendirildi. Öte yandan, Sahil Güvenlik botu da güvenlik amacıyla denizden seyretti. Güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan havalimanından seferler yeniden başlatılırken, ilk sefer İstanbul'a gerçekleştirildi.
HÜRRİYET PegaSUS!
Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi, Trabzon'da pistten çıkarak toprağa saplanan Pegasus uçağıyla ilgili skandala imza attı. Gazete, Doğan'ın damadı Ali Sabancı'nın sahip olduğu Pegasus'a kıyak yaptı! 162 yolcusuyla pistten çıkan uçakla ilgili tek satır haber yapmadı.
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