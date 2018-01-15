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Yol Durumu
  1. Makine durdu
  2. Yandı yürek!

ta tek başına!

’da kadın sürücü aracıyla yaptı. Uzun süre kurtarılmayı bekledi...

Araçta tek başına!
Kontrolden çıkan yan yattı. dün 'te yaşandı. İlhan Yalçın otomobiliyle seyir halindeyken yolu karıştırdı. Sapakla ana yolu ayıran bariyerlere çarptı. Araç önce bariyerlere çarptı ardından da yan yattı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler araçta sıkışan kadının yardımına koştu. Polis ve sağlık ekipleri ile çevredekilerle birlikte Yalçın'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaralı sürücü yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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