Araçta tek başına!

Kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza dün İstanbul Fatih'te yaşandı. İlhanYalçın otomobiliyle seyir halindeykenyolu karıştırdı. Sapakla ana yolu ayıranbariyerlere çarptı. Araç önce bariyerlere çarptı ardından da yan yattı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler araçta sıkışan kadının yardımına koştu. Polis ve sağlıkekipleri ile çevredekilerle birlikteYalçın'ı sıkıştığı yerden kurtarmakiçin çalışmalara başladı. Yaralı sürücü yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saattrafiğe kapanan yol kaza yapan aracınkaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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