Yürekler ağza geldi!

Artvin merkez Yenimahalle mevkiinde dün, akılalmaz bir kaza yaşandı. Özel bir şirkete ait, Ali Saraç yönetimindekikamyon, inşaattan aldığıhafriyatı boşalttığı esnadazeminin çökmesiyle kaymayabaşladı. Bunun üzerine sürücü Saraç, kontrolünden çıkarak kayan kamyondan atladı. 500 metre yüksekliğindeki uçuruma düşen kamyon ise, yamacın toprak ve çamurla kaplı oluşu nedeniyle takla atmadı.
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