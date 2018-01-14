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Yürekler ağza geldi!

Hafriyat kamyonu zeminin çökmesiyle uçuruma sürüklendi.

Yürekler ağza geldi!
Artvin merkez Yenimahalle mevkiinde dün, akılalmaz bir kaza yaşandı. Özel bir şirkete ait, Ali Saraç yönetimindeki kamyon, inşaattan aldığı hafriyatı boşalttığı esnada zeminin çökmesiyle kaymaya başladı. Bunun üzerine sürücü Saraç, kontrolünden çıkarak kayan kamyondan atladı. 500 metre yüksekliğindeki uçuruma düşen kamyon ise, yamacın toprak ve çamurla kaplı oluşu nedeniyle takla atmadı.
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