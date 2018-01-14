Türk Silahlı Kuvvetlerindeki SİHA sayısı artacak

Yeni dönemde Türkiye'nin, savunma sanayisinde ileri teknoloji ve özgün tasarım anlamında küresel oyuncu haline gelmesi hedefleniyor. Buna yönelik devam eden ANKA ve taktik İHA projeleri kapsamında 14, döner kanatlı İHA projeleri çerçevesinde ise 140 mini İHA'nın teslimatı yapılacak.

Emniyet güçlerine bomba imha kabiliyetinin arttırılması amacıyla çeşitli özelliklerde 61 bomba imha robotu teslim edilecek. 90 kilometre menzilli Kasırga K+ ve 280 kilometre menzilli BORA güdümlü füze ve silah sistemi kafile teslimatlarına yıl içinde devam edilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyon ihtiyaçları kapsamında çeşitli özelliklerde 2 bin 485 güdüm kiti ve bombanın teslimatı tamamlanacak.

Geliştirme faaliyetleri tamamlanarak seri üretimine geçilen füzelerden olan L-UMTAS, UMTAS ve MAM teslimatları da sürecek. Bu kapsamda 405 L-UMTAS, 139 UMTAS ve 713 MAM füzesi envantere alınacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN HAVADAN GÖZÜ

Geride kalan yılda İHA'lar ile insanlı keşif uçakları (İKU) terörle mücadelede etkin şekilde kullanıldı. İHA'ların havada kaldığı süre 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat artarak bin 180'den 15 bin 786 saate yükseldi.

Güvenlik güçlerinin adeta "havadaki gözü" olan yerli ve milli teknoloji ürünü İHA ve İKU'larla yapılan keşiflerin ardından terör unsurlarına SİHA'larla bomba yağdırıldı.

Geçen yıl, 64'ü SİHA'larla olmak üzere 405 terörist İHA'ların kullanıldığı operasyonlarda etkisiz hale getirildi. SİHA'ların yer aldığı operasyonlarda teröristlerin kullandığı 183 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

25 SAAT ARALIKSIZ GÖREV

Taktik İHA sistemleri (Bayraktar), 25 saate kadar havada kalabiliyor, 100 kilogram yük taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor. Görüş hattı dahilinde 150 kilometre menzilde görev yapabilen taktik İHA sistemleri, üzerinde taşıdığı sensörlerle gece ve gündüz başarıyla görev yürütüyor.

Elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özellikleri öne çıkan taktik İHA sistemleri, gerektiğinde dost muharip uçaklara da lazerle hedef işaretlemesi yapabilme yeteneğine sahip.

Tüm gün havada kalabilen operatif İHA sistemleri (ANKA) ise 200 kilogram yük taşıma kapasitesine ve uydu kontrol kabiliyetine sahip.

Bu sistemler, görüş hattı dahilinde 150 kilometre menzilde, uydu kontrolüyle kullanılan uydunun kapsama alanı dahilinde mesafe sınırlaması olmaksızın görev yapabiliyor.