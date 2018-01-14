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Gelin ve damat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye geldi

AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salon'unda gerçekleştirildi. Yozgatlı Eda ve Hakan Korkmaz çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için genel kurulun yapılacağı spor salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye katılan Eda-Hakan Korkmaz çiftiyle sohbet etti.

Gelin ve damat Erdoğanı görmeye geldi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği genel kurul öncesinde 18 yaşındaki Eda ve 24 yaşındaki Hakan Korkmaz çifti de gelin ve damatlıkları ile spor salonu önünde bekledi.

'ONU ÇOK SEVİYORUZ VE GÖRMEK İSTİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Hakan Korkmaz, "Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum, onu görmek için 50 kilometrelik yoldan geldik. Onu çok seviyoruz ve görmek istiyoruz. Eda Korkmaz da, "Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EDA VE HAKAN ÇİFTİYLE SOHBET ETTİ
Yozgatlı Eda ve Hakan Korkmaz çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için genel kurulun yapılacağı spor salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye katılan Eda-Hakan Korkmaz çiftiyle sohbet etti.
  • 14 Ocak 2018, Pazar 19:53
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