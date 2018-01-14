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'tan kritik açıklaması

Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Irak ve arasındaki dostluk ve koordinasyonun bölge barışı ve istikrarı adına önemli olduğunu söyledi.

Iraktan kritik Türkiye açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ganimi, 'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Görüşmede ortak sınır güvenliği, ticari ilişkiler ve sınır kapılarının durumuyla iki ülke arasında tüm alanlardaki koordinasyon ele alındı.

Açıklamada Ganimi'nin, "Irak ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi önemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sürmesi, bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 20:47
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