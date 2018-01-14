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Tecavüzcüye 38,5 yıl ceza!

Tecavüzcüye 38,5 yıl ceza!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da film izlemek için gittiği evde lise öğrencisi R.A.'ya (19) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burhan Arslan 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bulut K. ile İsmail T.'ye de 10'ar yıl 8'er ay hapis verildi. Tutuksuz sanık Bulut K.'ya kelepçe takıldı. Baba Recep K., "Adalet yerini buldu" diyerek sevincini dile getirdi.


Ali OKTAY
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