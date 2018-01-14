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Milyonlarca öğrenciye sömestr müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında öğretmenleri sömestr tatili için öğrencilere ödev vermemesi konusunda uyardı.

Milyonlarca öğrenciye sömestr müjdesi

Yılmaz, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu ve eğitim sistemindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Karnelerin öğrencilerin başarısını değil, verilenden ne kadarının kağıda dökülebildiğini veya dille ifade edilebildiğini gösterdiğini belirten Yılmaz, her öğrencinin başarılı olduğunu söyledi. Yılmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini öneren Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar." dedi. Yılmaz, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını da tavsiye ederek, bunun öğrencilerin iç dünyasını zenginleştireceğini, onlara yol göstereceğini ve yarınlara umutla bakmalarını sağlayacağını belirtti. , öğretmenlerden, öğrencilerini kitap okumaları ve bulundukları illerdeki yerleri gezmeleri konusunda yönlendirmelerini talep etti.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 16:10
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