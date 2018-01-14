Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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