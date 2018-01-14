 ;
Yol Durumu
  1. AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü
  2. Milyonlarca öğrenciye sömestr müjdesi

'de korkutan

Ayvacık'ta ilk belirlemelere göre 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Çanakkalede korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Etiketler: ,
  • 14 Ocak 2018, Pazar 16:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar