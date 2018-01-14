Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bu akşam yapılacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hagi, "Galatasaray'dan böyle bir teklif gelince şeref duyduk. Galatasaray büyük bir camia. Böyle bir takıma karşı hazırlık maçı oynamak güzel bir şey. Romanya'da 4 gün hazırlık yaparak buraya geldik. Yarın da bir hazırlık maçımız var. Galatasaray'dan gelen hazırlık maçı teklifine hayır diyemedik. Böyle büyük maçı oynamaya hazır değiliz ama bize şeref verdiler." diye konuştu.
Hagi'den Erdoğan'a övgü dolu sözler
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Fatih Terim , Gheorghe Hagi , Galatasaray
- Milyonlarca öğrenciye sömestr müjdesi
- İşte TSK'nın yeni silahı
- Feto'nun malikanesini böyle şifrelemişler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.