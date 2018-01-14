Hagi'den Erdoğan'a övgü dolu sözler

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bu akşam yapılacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hagi, "Galatasaray'dan böyle bir teklif gelince şeref duyduk. Galatasaray büyük bir camia. Böyle bir takıma karşı hazırlık maçı oynamak güzel bir şey. Romanya'da 4 gün hazırlık yaparak buraya geldik. Yarın da bir hazırlık maçımız var. Galatasaray'dan gelen hazırlık maçı teklifine hayır diyemedik. Böyle büyük maçı oynamaya hazır değiliz ama bize şeref verdiler." diye konuştu.