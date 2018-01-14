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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçiyi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , ’ta milli güreşçi ’i evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçiyi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , 'ta milli güreşçi 'i evinde ziyaret etti.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonuna adı verilen dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret etti.



Erdoğan burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 20:49
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