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'ten Pegasus sansürü

'ın sahibi olduğu gazetesi, 'da pistten çıkarak toprağa saplanan Pegasus uçağıyla ilgili bir skandala imza attı. Manşetinde otomobil kazasına bile yer veren 162 yolculu uçağın pistten çıkmasını küçük bir haberle görmekle kalmadı, haberde ne Pegasus'un adını geçirdi ne de fotoğrafını kullandı.

Hürriyetten Pegasus sansürü

Havalimanı'na inan Pegasus uçağı pistten çıkarak toprağa saplandı. Tüm haber kuruluşları haberi son dakika olarak duyurdu ve manşetten verdi, gelişmeleri dakika dakika aktardı.

Yoldan çıkarak takla atan bir otomobilin haberini bile manşete alan 'ın sahibi olduğu gazetesi içinde 162 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasını manşetten vermeye değer görmedi. Haberi göze batmayacak şekilde küçük verdi.


takla atan otomobil haberini işte böyle verdi


Pegasus uçağı haberini ise küçük gördü.

PEGASUS SANSÜRÜ
162 yolcusuyla pistten çıkan uçağın haberini küçük görmekle kalmayan Hürriyet, haberin içinde ne firma ismi geçirdi, ne de logosunun fotoğrafına yer verdi. Resmen Pegasus'u korumak için sansür uyguladı.

AYDIN DOĞAN DAMADINI MI KORUYOR
Pistten çıkan uçağın sahibi Pegasus Havayolları Aydın Doğan'ın damadı 'ya ait Hürriyet'in bu sansürü Aydın Doğan'ın damadını koruma çabası olarak yorumlandı.


İşte Hürriyet'in haberi. Ne Pegasus'un adını kullandılar ne de fotoğrafını
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 01:20
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