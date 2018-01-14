Trabzon Havalimanı'na inan Pegasus uçağı pistten çıkarak toprağa saplandı. Tüm haber kuruluşları haberi son dakika olarak duyurdu ve manşetten verdi, gelişmeleri dakika dakika aktardı.



Yoldan çıkarak takla atan bir otomobilin haberini bile manşete alan Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi içinde 162 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasını manşetten vermeye değer görmedi. Haberi göze batmayacak şekilde küçük verdi.





Hürriyet takla atan otomobil haberini işte böyle verdi





Pegasus uçağı haberini ise küçük gördü.



PEGASUS SANSÜRÜ

162 yolcusuyla pistten çıkan uçağın haberini küçük görmekle kalmayan Hürriyet, haberin içinde ne firma ismi geçirdi, ne de logosunun fotoğrafına yer verdi. Resmen Pegasus'u korumak için sansür uyguladı.



AYDIN DOĞAN DAMADINI MI KORUYOR

Pistten çıkan uçağın sahibi Pegasus Havayolları Aydın Doğan'ın damadı Ali Sabancı'ya ait Hürriyet'in bu sansürü Aydın Doğan'ın damadını koruma çabası olarak yorumlandı.





İşte Hürriyet'in haberi. Ne Pegasus'un adını kullandılar ne de fotoğrafını