Trabzon Havalimanı'na inan Pegasus uçağı pistten çıkarak toprağa saplandı. Tüm haber kuruluşları haberi son dakika olarak duyurdu ve manşetten verdi, gelişmeleri dakika dakika aktardı.
Yoldan çıkarak takla atan bir otomobilin haberini bile manşete alan Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi içinde 162 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasını manşetten vermeye değer görmedi. Haberi göze batmayacak şekilde küçük verdi.
Hürriyet takla atan otomobil haberini işte böyle verdi
Pegasus uçağı haberini ise küçük gördü.
PEGASUS SANSÜRÜ
162 yolcusuyla pistten çıkan uçağın haberini küçük görmekle kalmayan Hürriyet, haberin içinde ne firma ismi geçirdi, ne de logosunun fotoğrafına yer verdi. Resmen Pegasus'u korumak için sansür uyguladı.
AYDIN DOĞAN DAMADINI MI KORUYOR
Pistten çıkan uçağın sahibi Pegasus Havayolları Aydın Doğan'ın damadı Ali Sabancı'ya ait Hürriyet'in bu sansürü Aydın Doğan'ın damadını koruma çabası olarak yorumlandı.
İşte Hürriyet'in haberi. Ne Pegasus'un adını kullandılar ne de fotoğrafını
Hürriyet'ten Pegasus sansürü
Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi, Trabzon'da pistten çıkarak toprağa saplanan Pegasus uçağıyla ilgili bir skandala imza attı. Manşetinde otomobil kazasına bile yer veren Hürriyet 162 yolculu uçağın pistten çıkmasını küçük bir haberle görmekle kalmadı, haberde ne Pegasus'un adını geçirdi ne de fotoğrafını kullandı.
Trabzon Havalimanı'na inan Pegasus uçağı pistten çıkarak toprağa saplandı. Tüm haber kuruluşları haberi son dakika olarak duyurdu ve manşetten verdi, gelişmeleri dakika dakika aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.