Trabzon'a iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

Ankara'dan kalkan yolcu uçağı Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada pistten çıktı.



Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan Pegasus firmasına ait yolcu uçağı pistten çıktı.

HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Apron, uçak iniş kalkışına tamamen kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Pegasus uçağının 162 yolcusu ve mürettebatı ölümden döndü, olayda ölen ya da yaralanan yok.



İSTANBUL-TRABZON SEFERLERİ KARŞILIKLI İPTAL EDİLDİ

Trabzon Havalimanı'na inen uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin İstanbul-Trabzon seferleri karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyle THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.





VALİ YÜCEL: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başına ilerlerken pistten çıktığı kazayla ilgili açıklama yaptı.







Mürettebat ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Vali Yavuz, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.



