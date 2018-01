Fuat Avni ile karanlık avukatın Twitter kardeşliği

SABAH'ın, FETÖ'nün kripto imamlarıyla Umre seyahatine gittiğini ortaya çıkardığı karanlık avukat Fidel Okan'ın, FETÖ'ye ait Fuat Avni Twitter hesabını açtığı ve bir süre yönettiği bilinen firari Said Sefa ile 2015'te yaptığı mesajlaşma ortaya çıktı.

HAZİRAN 2015'TE YAZIŞMIŞLAR

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada 'Muhammed Said Solak' ismiyle açılan Twitter hesabı incelemeye alınmış, hesabın sahibi Solak'ın 2012'de mahkeme kararıyla ismini değiştiren, FETÖ'cü 'Haberdar' sitesinin Yayın Yönetmeni Said Sefa olduğu tespit edilmişti. Bu hesabın 14 Şubat 2014'te 'fuatavni'ye dönüştürüldüğü, hesabı yöneten kişinin de yine Sefa olduğu belirlenmişti. Hesabı kullanan bir diğer FETÖ üyesi de ABD'ye firar eden Aydoğan Vatandaş çıkmıştı. Mayıs 2015'te FETÖ'nün örgüt imamları ile Umre seyahatine gittiği ortaya çıkan avukat Fidel Okan'ın da Fuat Avni hesabını açıp bir süre yöneten Said Sefa ile irtibatı belirlendi. Okan'ın firari Said Sefa ile 2015'te yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. 23 Haziran 2015 tarihli karşılıklı mesajlarda, Fidel Okan, Fuatavni kod Said Sefa ve FETÖ'cü Haberdar İnternet Sitesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Memiş ile 'Erdoğansız Türkiye'nin nasıl gerçekleşeceğini' konulu bir mesajlaşma yapıyor. Fidel Okan'ın Fuatavni ile gerçekleştirdiği yazışmaları Twitter hesabında bulunamazken, Said Sefa'nın hesabında bu yazışmaların halen görülmesi dikkat çekti. Okan'ın kaçak Said Sefa ile yazışmalarına ait ekran görüntüleri sosyal medyada dolaşıyor.

MAHREM İMAMI DA SİTESİNDE YAZAR YAPMIŞ

Avukat Fidel Okan'ın, FETÖ'nün mahrem imamlarından Ahmet Kemal Aydoğdu ile de irtibatlı olduğu da anlaşıldı. Sosyal medyada Atatürkçü maskesi ile @ Jeansbiri adlı Twitter hesabını çalıştırdığı ortaya çıkan Aydoğdu, bir süre önce '#AkSilahlanma' başlıklı bir hashtag açmış, iftira amaçlı bu hashtag ilerleyen günlerde de Cumhuriyet'te manşete taşınmıştı. @Jeansbiri hesabının sahibi Aydoğdu'nun Elazığ'da FETÖ ile bağlantılı Özel Yavuz Selim Lisesi ve Güzide Hanım İlköğretim Okulu'nda çalıştığı ve örgütün polislerden sorumlu mahrem imamlarından olduğu belirlendi.

15 TEMMUZ'DAN HEMEN ÖNCE

Fidel Okan'ın,15 Temmuz'un hemen öncesinde, 27 Mayıs 2016 günü Twitter hesabından, bir dönem Genel Yayın Yönetmeni olduğu 'StarMetre' isimli siteyi kastederek "Yazar kadromuza katılan @ JeansBiri'ne hoş geldin diyor ve ilk yazısını paylaşıyorum" yazdığı belirlendi. Söz konusu internet sitesi darbe girişiminden 2 gün sonra kapatıldı.

SABAH