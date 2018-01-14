Meteoroloji, 14 Ocak Pazar günü tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceğini, yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağını bildirdi.
Ve beklenen açıklama geldi! İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ocak ayında İstanbul'da kar bekleniyor mu? İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , 14 Ocak
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şubatta kar yağar
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