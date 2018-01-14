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Ve beklenen açıklama geldi! İşte 'a karın yağacağı tarih

'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ocak ayında İstanbul'da kar bekleniyor mu? İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde...

Ve beklenen açıklama geldi! İşte İstanbula karın yağacağı tarih

Meteoroloji, Pazar günü tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceğini, yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağını bildirdi.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 09:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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12 12

şubatta kar yağar

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evet0
hayır0
cevapla 14.01.2018 11:35
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