En iyiler buluştu

Samsun'da 2014 yılında 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen Dilek Livaneli (36) ile aynı vakıf tarafından 2018 için en iyi 50 öğretmen arasında yer bulan Nurten Akkuş (33), bir araya geldi. İkili birbirini tebrik etti. Akkuş, "Dilek öğretmenimle adeta hem bir kader birliği hem de güç birliği yaptık. Mutlaka ortak çalışmalarımız olacaktır. Küresel boyutta daha fazla gücümüzü gösterme şansına sahip olacağız" dedi. Livaneli ise şunları söyledi: "Yarışma 'ÖğretmenlerinNobel'i dediğimiz çok prestijli bir yarışma. Nurten öğretmenimizin bu başarısı beni çok gururlandı. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."
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