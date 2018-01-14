Yapılan açıklamaya göre, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon Suriye'deki müttefikleriyle birlikte yeni bir sınır güvenlik gücü oluşturmaya çalışıyor. Bu yeni birlikte, 30 bin kişi olması hedefleniyor. Reuters haber ajansı, koalisyonun halkla ilişkiler kısmına ulaşarak, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin bu yeni birliğe öncülük edeceğini teyit etti.

Bu birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri boyunca konuşlandırılacağı da ifade edildi.

Reuters'a konuşan bir üst düzey Türk yetkili de, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki maslahatgüzarının Çarşamba günü bu yeni birlik çabalarından dolayı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

Çarşamba günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'e Türkiye'nin ABD'nin terör örgütü PYD üyelerine silahlı eğitim vermesi konusunda rahatsızlığı iletilmişti.