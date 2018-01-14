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'den terör ordusu açıklaması!

; Türkiye ve Irak sınırı boyunca Fırat Nehri'nin kıyısında terör örgütü 'lı teröristlerden kurulacak 30 bin kişilik 'sınır güvenlik gücü' birliğinin oluşturulması için çalıştığını açıkladı.

ABDden terör ordusu açıklaması!

Yapılan açıklamaya göre, öncülüğündeki karşıtı koalisyon Suriye'deki müttefikleriyle birlikte yeni bir sınır güvenlik gücü oluşturmaya çalışıyor. Bu yeni birlikte, 30 bin kişi olması hedefleniyor. Reuters haber ajansı, koalisyonun halkla ilişkiler kısmına ulaşarak, terör örgütü 'nın Suriye kolu 'nin bu yeni birliğe öncülük edeceğini teyit etti.

Bu birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri boyunca konuşlandırılacağı da ifade edildi.

Reuters'a konuşan bir üst düzey Türk yetkili de, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki maslahatgüzarının Çarşamba günü bu yeni birlik çabalarından dolayı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

Çarşamba günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'e Türkiye'nin ABD'nin terör örgütü PYD üyelerine silahlı eğitim vermesi konusunda rahatsızlığı iletilmişti.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 17:43
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