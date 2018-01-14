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Pistten çıkan uçakla ilgili flaş gelişme

'nda pistten çıkarak uçuruma düşen Pegasus Havayolları'na ait olan uçakla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pistten çıkan uçakla ilgili flaş gelişme

Ankara- seferini yapan ve 'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı, denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebat, sorunsuz bir şekilde kurtarıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamımda 2 pilot ve 4 mürettebatın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın üzerinde drone uçurulması ile ilgili de ayrıca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Havalimanının uçuşlara açıldığı sırada gerçekleşen drone uçuşu ile ilgili tespit yapıldığı belirtildi.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 14:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmud Mahmud

Bu uçak kazası bir senaryo ya benziyor,uçak iniş takımları bakımı ne zaman yapılmıştır,araştırmalarda çıkar.Zaten iç hatlar çalışıyor görünüyor,bakım masraflatında kaçmak için kimbilir,bakımı standartlara uyulmadığı ortaya çıkar.

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cevapla 14.01.2018 15:17
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