Pistten çıkan uçakla ilgili flaş gelişme

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı, denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebat, sorunsuz bir şekilde kurtarıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamımda 2 pilot ve 4 mürettebatın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın üzerinde drone uçurulması ile ilgili de ayrıca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Havalimanının uçuşlara açıldığı sırada gerçekleşen drone uçuşu ile ilgili tespit yapıldığı belirtildi.



