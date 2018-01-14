AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salon'unda gerçekleştirildi.Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada bir görüntü dikkat çekti.
AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken bir görüntü kameralara takıldı. AK Parti kongrelerinde ilk kez 360 derece görüntü alabilen kameralar kullanıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Yozgat
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