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kongresinde dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı 6. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken bir görüntü kameralara takıldı. AK Parti kongrelerinde ilk kez 360 derece görüntü alabilen kameralar kullanıldı.

AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü

6. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salon'unda gerçekleştirildi.Kongrede Cumhurbaşkanı 'ın konuşma yaptığı sırada bir görüntü dikkat çekti.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 17:15
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