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Bomba ihbar

Bomba ihbar
Adana'da dün, kaldırımda yürüyen montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi. Ekipler, şüpheliyi durdurdu. Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın ters kelepçelendi. Çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunmazken Fatma Ş. isimli bir kimlik bulundu. Gözyaşlarına boğulan genç kadın "1 hafta önce evden kaçtım" dedi.
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