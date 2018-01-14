Anıların en acısı

Tam 10 yıl önce moda tasarımcısı genç kız, lüks bir cipin ihlali nedeniyle aramızdan ayrıldı. Ailesi dün mezarı başındaydı. Gözyaşları sel olup aktı. Sinem Yalçın ve arkadaşı Elif Çelik, 14 Ocak 2008'de otomobil ile gezmeye çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna giren Yalçın kaza yaptı. Aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada Faruk Kalkavan'ın (24) kullandığı cip, Sinem Yalçın'a çarptı. Çelik ise canını zor kurtardı. Kalkavan, kaçtı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Yalçın ailesi, dün ölümünün 10. yıldönümünde kızlarının mezarına giderek gözyaşı döktü. Mezarına beyaz duvak serdi. Anne NeşeYalçın, "Sinem toprakta ama katili elini kolunu sallayarak geziyor. Allah'a havale ediyorum. Birgün onlar da bu acıyı çekecek. Kocaman bir 10 yıl oldu aramızdan ayrılalı ama Sinem hep yanımdaymış gibi" dedi. Baba Sinan Yalçın ise "Faruk Kalkavan bir katildir ve cinayet işlemiştir.Türkiye'de ilk defa gelinlik ihracatı yapan benim kızımdı. Türk bayrağını yurt dışında Amerika'da, Almanya'da dalgalandırmıştı" diye konuştu.
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