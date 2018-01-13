AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan BinaliYıldırım, partisinin Niğde 6. il kongresine katıldı.

Başbakan Yıldırım özetle şöyle konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek."

EGE ADALARI CEVABI

Yıldırım: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bugün konuşmasında diyor ki 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın." dedi.