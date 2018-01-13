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Yıldırım: "Ağzımı açtırma Kılıçdaroğlu"

Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun Ege Adaları ile ilgili sözlerine, "Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor." dedi.

Yıldırım: Ağzımı açtırma Kılıçdaroğlu

Genel Başkanvekili ve Başbakan BinaliYıldırım, partisinin Niğde 6. il kongresine katıldı.

Başbakan Yıldırım özetle şöyle konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili ve : "Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek."

EGE ADALARI CEVABI
Yıldırım: "( Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bugün konuşmasında diyor ki 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın." dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 15:12
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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şahin şahin

aman açma bunun gibi dengesiz muhalefet bulamazsın bunlar ne dediklerini bilmiyor harbiden bu zihniyet beyinlerinede vurdu adalardan bahsediyor bir insan utanır ama nerde o yüz adaları dedeniz git mezarına deki lan sen nasılş bu adaları verirsin ben bak nasıl alıcam tabiki babayı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:59
maho maho

nefesine yazık Bin Ali Yıldırım Baba.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:17
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