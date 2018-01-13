Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.
Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. Bölgedeki kaynaklar PYD kontrolünde bulunan Afrin'den Türkiye tarafına taciz ateşi açıldıktan sonra top atışının başladığını söyledi.
ABD BUGÜN TERÖRİSTLERİ ZİYARET ETMİŞTİ
ABD'nin PYD/PKK ile münasebetsiz ilişkisi devam ediyor. YPG'yi, DEAŞ'ı bitirme adı altında silahlandıran ABD, bu sefer de PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye topraklarına, Dışişleri heyetiyle çıkartma yaptı.
TÜRKİYE'DEN NET AFRİN MESAJI
PKK'lı teröristlerin muhattap alınarak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince görüşmeler yapmasına Türkiye bir açıklama yapmadı, ancak yaptığı icraat ile tavrını net bir şekilde ortaya çıktı
Görüşmenin yapıldığı saatlerde PKK'nın Suriye yuvası olan Afrin, Türk Obüsleri ile vuruldu.
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Dualarımız her zaman Mehmetçiğimizle İnşallah.
artık suriyedeki törerist amerikalı askerleri vurma öldürme zamanı geldi geçiyor bile..
Vurmaya kesintisiz devam ,bu tasmalı köpekler DEVLET'in gücü neymiş öğrensin !
MAŞALLAH.ŞİDDETLİ VURALIM İNŞALLAH.
YÜCE RABBİM 9. ESMASINDAKİ EL AZİZ İSMİ ŞERİFİYLE MEHMETÇİĞİMİZİ MUZAFFER VE GALİP EYLESİN İNŞALLAH
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