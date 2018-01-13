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TSK, 'deki mevzilerini vurmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "'i başlarına yıkacağız" açıklamasının hemen arkasından Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de bulunan mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

TSK, Afrindeki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. Bölgedeki kaynaklar kontrolünde bulunan 'den tarafına taciz ateşi açıldıktan sonra top atışının başladığını söyledi.

ABD BUGÜN TERÖRİSTLERİ ZİYARET ETMİŞTİ
ABD'nin PYD/ ile münasebetsiz ilişkisi devam ediyor. YPG'yi, DEAŞ'ı bitirme adı altında silahlandıran ABD, bu sefer de PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye topraklarına, Dışişleri heyetiyle çıkartma yaptı.

TÜRKİYE'DEN NET AFRİN MESAJI
PKK'lı teröristlerin muhattap alınarak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince görüşmeler yapmasına Türkiye bir açıklama yapmadı, ancak yaptığı icraat ile tavrını net bir şekilde ortaya çıktı

Görüşmenin yapıldığı saatlerde PKK'nın Suriye yuvası olan Afrin, Türk Obüsleri ile vuruldu.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 15:57
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Dualarımız her zaman Mehmetçiğimizle İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2018 18:14
malatyalı malatyalı

artık suriyedeki törerist amerikalı askerleri vurma öldürme zamanı geldi geçiyor bile..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:56
ihpus ihpus

Vurmaya kesintisiz devam ,bu tasmalı köpekler DEVLET'in gücü neymiş öğrensin !

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:37
maho maho

MAŞALLAH.ŞİDDETLİ VURALIM İNŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:36
cem cem

YÜCE RABBİM 9. ESMASINDAKİ EL AZİZ İSMİ ŞERİFİYLE MEHMETÇİĞİMİZİ MUZAFFER VE GALİP EYLESİN İNŞALLAH

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:21
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