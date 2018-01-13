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Çin'in yarışma programı Fethiye'de çekildi

Çin'in Zhejiang televizyonunun "24 saat" isimli yarışma programının çekimleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Program aracılığıyla Çin ve Türk kültürünün tanıtımını yapılırken, yöresel kıyafetler ve yemekler de gösteriliyor.



Çin'in Zhejiang televizyonunun "24 saat" isimli yarışma programının çekimleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.

İlçe merkezindeki turistik işletmelerin yanı sıra dünyaca tanınan Babadağ, Ölüdeniz, Kayaköy, Göcek 12 Adalar gibi yerlerde çekimleri yapılan yarışma programında Çinli ünlü isimler rol aldı. Yaklaşık 200 kişilik set ekibinin görev yaptığı yarışma programının çekimleri, Üzümlü Mahallesi'nde tamamlandı. Çekimleri bölgede yaşayan vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi.
  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 14:10
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