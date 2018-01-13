Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de başlarına yıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan; partisinin Elazığ 6. İl Kongresi'nde konuştu.
AFRİN'DE BAŞLARINA YIKACAĞIZ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, terör örgütünü Türkiye'de eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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MAŞALLAH REİS.İNŞALLAH YIKACAĞIZ BOZGUNCU,ZALİM TERÖRİSTLERİ.
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