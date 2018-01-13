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sınırına tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ardından sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki AK Parti kongresi konuşmasında, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. 'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." sözleri sonrasında sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TSK, AFRİN'İ VURMAYA BAŞLADI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkinden unsurlarınca Afrin'de mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapılmıştı.

SINIRDA SICAK SAATLER
'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 20:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vatansever Vatansever

Rabbim görevi başındaki tüm askerlerimizi esirgeyip korusun inşallah.ABD ve PKK el ele vermiş hain planlar içinde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.Bu planlarını başlarına yıkmak caizdir.Vatana asker gerektiğinde seve seve gidip kanımı vermeye hazırım.Benim vatanıma göz diken,hainlere verilecek bir karış toprağım yoktur.Bunu akıllarından çıkarmasınlar.

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cevapla 14.01.2018 01:49
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