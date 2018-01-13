Polisi bile şaşkına çeviren yöntem! Kadın Cono öyle bir yerden çıktı ki...

Adana ve Mersin'de Cono aşiretine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kadın 15 erkek yakalanırken, bir kadın evdeki dolabın içine yapılmış gizli bölmeden çıktı Özel harekatın karadan, helikopter ve dronelerın da havadan destek verdiği evlerde yapılan aramalarda yastık altından ve çelik kasalardan 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ele geçirildi.