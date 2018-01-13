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'ndan skandal karar!

; kahramanlarından Şehit ve oğlu Şehit Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehit ve gazilerinin avukatı Uğur Güven’e, duruşmada darbeci alçakları 'katil' diye nitelediği için masumiyet karinesini ihlalden soruşturma açtı.

İstanbul Barosundan skandal karar!

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9-10-11 Ekim 2017'deki duruşmalarında, çapraz sorguları yapılan erlerden biri, diğer sanıkları işaret ederek, 'Bu katiller bana baskı yaptı!', 'Sen ateş etmezsen ben senin kafana sıkarım', 'Bu hainler bu şerefsizler' gibi sözler söyledi. Erler, asıl suçluların kendilerine zorla ateş ettiren komutanlarının olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine darbe girişiminde şehit olanlar ile gazilerin avukatı Uğur Güven, söz aldı ve az önce konuşan ere, 'Hangi şerefsiz hain?' ve 'Bu katilleri teşhis edebilir misin?' sorularını yöneltti.
Darbeci askerlerin avukatları Meliha Utku, Ayça Çiçek Heper, Duygu Nur Ermantaş, Kübra Aydın, Zerrin Duralı, Damla Sarıoğlu ve Ömer Çiftçi, Güven'i 'na şikayet etti. Sanık avukatları, şikayet dilekçesinde Güven'in, sanıklara ithafen 'Bu katilleri teşhis edebilir misin?' sorunu sorarak masumiyet karinesini ihlal ettiğini savundu. Avukatlar, duruşmalara barodan denetçi atanmasını, Uğur Güven hakkında da işlem yapılmasını istedi.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Güven hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmadan derin bir üzüntü duyduğu belirten Uğur Güven, Baro Başkanlığı'na verdiği savunmasında, "Sanık erlere sorduğum iki soru da maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmetten ibarettir" dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 09:13
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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AĞASI AĞASI

Bu avukatları lütfen haber bahanesi ile teşhir edin bakalım toplum hakkında nereye şikayette bulunacaklar.Ayrıca bu baroların yetkileri nelerdir neden siyasi olarak milli avukatlar hakkında bu kadar baskı yetkileri var.Çok basit çıkarılacak bir kanun veya KHK ile baroların işlev ve yetkilerine kısıtlama getirilebilir.Tıpkı MMOB de olduğu gibi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 13.01.2018 10:53
ihsan ihsan

zaten bu baro alçakların emrinde şaşırmadık

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 13.01.2018 10:13
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