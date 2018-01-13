Meteoroloji uyardı! Bu kez çok şiddetli olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.