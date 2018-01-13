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Meteoroloji uyardı! Bu kez çok şiddetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre; Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta Karadeniz, kıyıları, 'nun batısı ile çevrelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu kez çok şiddetli olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta Karadeniz, kıyıları, 'nun batısı ile çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 10:14
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