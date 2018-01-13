Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı! Bu kez çok şiddetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinde şiddetli yağış bekleniyor.
Etiketler: Hava durumu , İç Anadolu , Doğu Karadeniz , Güneydoğu Anadolu , Malatya , İzmir , İstanbul
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