Mor beyin ataması

Yeni KHK ile "Mor Beyin" yazılımı ile telefonlarında ByLock tespit edilen ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823'ü iade edildi. 262 kişi ise görevinden ihraç edildi. Göreve iade edilen isimlerden birisi ise dikkat çekti. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanarak, 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak, tahliye edilen Düzce İl Jandarma eski Komutanı Albay Bilal Güvenir, tekrar Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine verildi. Güvenir'inFETÖ'cülükten aklanarakdöndüğü görevde bulunanKıdemli Albay Yılmaz Özdemirise 4 Ocak'ta FETÖ'cüolduğunu itiraf ederek teslimolmuştu. 22 Aralık'ta yakalanan Özdemir itirafçı olup, kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini vermişti. Yaşanan bu durum FETÖ'nün "Mor Beyin" ile nasıl büyük bir kumpas kurduğu ancak bu kumpasın ortaya çıkarıldığının bir kanıtı oldu.
Yılmaz Özdemir FETÖ itirafçısı oldu.
FETÖ'cülükten aklanan Albay Bilal Güvenir, tekrar Düzce İl Jandarma Komutanı oldu.
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