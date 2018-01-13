Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Elazığ 6. İl Olağan Kongresi'nde konuştu. Terörist elebaşı Fetullah Gülen'e sert mesajlar gönderdi. Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan ABD'ye de yüklenen Erdoğan "Yılanla yatağa giren çaresine katlanır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin.

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde terörle mücadele eden bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti.

KANDİL'E KADAR GİTTİK

Bugünde ülkemizin verdiği mücadelede en büyük desteği aldığımız kardeşlerimizin başında Elazığ geliyor. Kim vatanımız bölmeye çalışırsa tanklarımızla inlerine gireriz. Taa Kandil'e kadar gittik yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek. Fırat Kalkanı Harekatı bunun örneğidir.

NE İŞİN VAR PENSİLVANYA'DA SIKIYORSA GEL

Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi sıkıyorsa buraya gel. ABD de seni bir yere kadar taşır Feto, bunu bilesin. Amerika senin kapıya koyacak. O zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın biz de seni kovalayacağız.

NEREDE KARGAŞA VARSA ORADA TEZGAH VAR

Türkiye'nin terörle mücadele tarihi aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bu bağımsızlık mücadelesinin de tarihi olmuştur. Nerede bir kargaşa varsa orada birtakım güçlerin çıkarı, tezgahı vardır.

AFRİN'İ BAŞLARINA YIKARIZ

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

TEK BİR ÇAKIL TAŞINI KAPTIRMAYIZ

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

SİLAHLAR BİZE KARŞI KULLANILMAYA BAŞLANDI!

Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı."

BİR HAFTAYI BULMAZ, NASIL DARMADAĞIN EDECEĞİMİZ GÖRECEKLER

Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler.

BU FİTNE ÇUKURUNU KAPATMAKTA KARARLIYIZ

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız."

YERLİ VE MİLLİ DURUŞ SAHİPLERİ SAFLARINI SIKLAŞTIRIYOR

Sayın Bahçeli'nin destekleme kararını açıklamış olması da dayanışmanın milli mutabakatın ne denli güçlü olduğunun işaretidir. Bu ümmetin birliği çok önemli. Yerli ve milli duruş sahiplerinin saflarını sıklaştırması bakımından önemli. Partili kardeşlerimden ricam birliğimizden, kardeşliğimizden en küçük taviz vermemeleri.

Kendilerince birtakım aktörleri sahaya sürmeye başladılar. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.