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Yargıdaki son tartışmalı kararların arkasında Feto’nun bu talimatı mı var?

FETÖ elebaşı Gülen militanlarına verdiği son talimatında yeni kirli planın sinyallerini verdi. İhanet örgütü yeni hazırlıklar içinde. FETO, yaptığı son konuşmada içerideki FETÖ militanlarının çıkacağından emin bir şekilde "İşi bıraktıkları yerden vira bismillah deyip başlayacaklar, bir yere kadar zaten getirilmişti, orası metafizik adına onları güçlendirmişti. Bundan sonra vitesi yükseltecekler" diyerek oynanan yeni kirli senaryoyu açık etti.

Yargıdaki son tartışmalı kararların arkasında Feto’nun bu talimatı mı var?

FETÖ elebaşı Gülen, ABD'nin tahsis ettiği Pensilvanya'daki yüzlerce dönümlük ininden militanlarına ihanet talimatları vermeye devam ediyor. Teröristbaşı, son konuşmasında yeni kirli planın sinyallerini verdi. Konuşmasında dikkat çeken bir kısım vardı.

Feto, son sohbetinde içerdeki FETÖ'cü hainlerin çıkacaklarından çok emin bir şekilde konuşuyor. Feto, konuşmasında "Onları Allah çıkarsın, çıktıklarından dolayı arınmış olarak hizmetlerini katlanarak yapacaklardır. O hizmetlerinde de muvaffak eylesin. İşi bıraktıkları yerden vira bismillah deyip başlayacaklar, bir yere kadar zaten getirilmişti, orası metafizik adına onları güçlendirmişti. Bundan sonra vitesi yükseltecekler." ifadelerini kullandı.

​YENİ KİRLİ PLAN MI?
FETÖ elebaşısının yaptığı bu konuşma AYM'nin son kararıyla ve yargıdaki son zamandaki bazı olaylarla birlikte değerlendirildiğinde, ihanet örgütünün yeni kirli operasyonu daha iyi anlaşılıyor.

İşte Feto'nun o konuşması:
  • 12 Ocak 2018, Cuma 14:14
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