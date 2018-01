Başbakan Yıldırım'dan AYM çıkışı!

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki 'hak ihlali' kararına ilişkin, "Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir" dedi.

Yıldırım, AK Parti ve MHP arasındaki ittifak için, "Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz" diye konuştu. Yıldırım ayrıca, "İttifak dediğin aleni yapılır" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat yasağı uyarısı ile ilgili olarak Yıldırım, "Ankara, Washington ve New York'tan daha güvenlidir. Ankara ne kadar güvenliyse Washington o kadar güvenli. İstanbul ne kadar güvenliyse New York o kadar güvenli" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

AYM'NİN 'HAK İHLALİ' KARARI

AYM'ye bireysel başvuru hakkını bizim hükümetimiz getirdi. AYM'nin kararını beğeniririz beğenmeyiz ancak takdir edersiniz ki, ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz, AYM de bilmiyor. Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir. AYM de değerlendirmesinde birkaç husustaki iddiayı, dayanaktan yoksun bulmuş reddetmiştir. Tutuklanma sebebini yeterli görmeyen bir karar almıştır. Bu davanın görüldüğü mahkemede gerekli karar verilecektir. Nöbetçöi mahkemenin kararı yeterli değildir. AYM'nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Buradaki verilen karar iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrası konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır.

Yerel mahkeme, içeriği ve AYM'nin kararlarını dikkate alarak en uygun kararı, hukuka uygun kararı verecektir. Bizim yürütme olarak beklentimiz, büyük bir mücadele verdiğimiz FETÖ terör örgütü ile mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak, böyle anlaşılacak kararları almamalarıdır. Bu konuda çok dikkatli davranmak hem mahkemenin hem idarenin görevidir.

Mahkemeleri verdikleri kararlarla tartıştırmak hukuk devletinin ilkelerine aykırıdır. Ülkeye de hukuk sistemimize de olumlu bir katkısı yoktur. Alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Türkiye'de hak arama yolları açıktır. Bu dava sonuçlanmış bir dava da değil. Acele yorum yapmak mahkemeye de haksızlık olur, davaya da bir anlamda gölge düşürür. Her olaydan sonra düzenleme yapmak hukuk devletine uygun düşmez.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

(AK Parti-MHP ittifakı) Görüşülen husus çok açıktır. MHP'nin sayın Genel Başkanı'nın daha önce net bir şekilde açıkladığı gibi 2019'da yapılacak seçimde aday çıkarmayacakları, ittifak olursa da olmazsa da sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Komisyonun görevi bunun detaylarını konuşmak.

İDLİB'DEKİ SALDIRILAR

(Esad'in İdlib'e saldırısı) Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Türkiye başta olmak üzere Rusya ve İran inisiyatif aldı. Sahada alan kazanmak için sivilleri, diğer unsurları ayırt etmeden bir saldırıya geçmesi fevkalade yanlıştır. Bunu gerek Rusya gerek İran ile görüşüyoruz. Uyarılarımızı yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde siz terör grubu ile insanları nasıl ayırt edeceksiniz. Rejime Rusya ve İran'ın daha fazla telkinde bulunması zorunlu hale gelmiştir.

"İTTİFAK DEDİĞİN ALENİ YAPILIR"

İttifak dediğin aleni yapılır. Biz bunun için düzenleme de yapıyoruz. Gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar, vatandaş bunu yemez. Biz ülkemiz üzerinde emelleri olanların emellerine hizmet edecek hiçbir parti ile ittifak yapmayız. Doğal kenetlenme falan bunlar zırvadır. İtttifak aleni olur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 'HÖH' SORUŞTURMASI

(İçişleri'nin HÖH soruşturması) Halkın ne zaman hareket edeceği 15 Temmuz'da belli olmuştur. Ülke tehlikedeyse, Meclis, hükümet tehdit altındaysa halk zaten durumdan vazife çıkarıp gereğini yapıyor. Bunun dışında oluşumların bizden müsamaha görmesi söz konusu değildir.

"ANKARA, WASHINGTON VE NEW YORK'TAN DAHA GÜVENLİDİR"

(ABD'nin seyahat uyarısı) Bunlar güzel şeyler değil. 'Türkiye güvenli ülke değil' algısı oluşturmak hem haksızlıktır hem de ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu katkısı olmaz. Ankara, Washington ve New York'tan daha güvenlidir. Ankara ne kadar güvenliyse Washington o kadar güvenli. İstanbul ne kadar güvenliyse New York o kadar güvenli. Seyahat yasağı koymak çözüm değil. Küresel teröre karşı daha fazla birlik gerek.