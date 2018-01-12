Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına, terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen büyük bir bez parçası asıldı.
Türkiye sınırına terör paçavraları asıldı
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