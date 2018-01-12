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'nin jet hamlesi hain planları suya düşürdü

’nın Hımeymim üssüne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyı ’de hesabına çalışan bir grubun gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Türkiyenin jet hamlesi hain planları suya düşürdü

Rus üslerine yapılan provokatif saldırı sonrası, anında harekete geçti ve elde edilen bilgileri diğer garantörlerle paylaşarak durumun kriz seviyesine gelmesini engelledi. Böylece 3'lü dev ittifaktan rahatsız olanlar amaçlarına ulaşamamış oldu.

'nın Suriye'deki Hımeymim Üssü'ne yönelik 'lı saldırının arkasından çıktı. 'deki gruplar arasında ABD için çalışan bir kesim, bölgede bir süredir garantör ülkelerin çabalarını baltalama girişimlerinde bulunuyor. El yapımı İHA'larla Rus üssünün taciz edilmesi olayında sözkonusu teknolojinin sahadaki hücrelere ABD tarafından verildiği öğrenildi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ PLANLAR DA SUYA DÜŞTÜ
Sabotajın ayrıntılarından Rus tarafının da bütünüyle haberdar olduğu bildirildi. ABD'nin yönlendirdiği bu grubun sahada Rusya ve rejime saldırarak Türkiye'yi sıcak çatışmaya girmeye zorladıkları belirtiliyor. Bu hareketlerle ulaşılmak istenen hedefler arasında Türkiye'nin Afrin operasyonunun engellenmesi çabaları da bulunuyor. Yine İdlib'den Türkiye'ye uzanması istenen yeni göç dalgasıyla 'yı sıkıştırma politikası da dikkatlerden kaçmıyor.

ESED O OLAYI KULLANDI
'teki sivillerin Ekim 2016'da İdlib'e taşınmasının hemen ardından ABD'nin bölgedeki gruplarla temasa geçtiği iddiaları gündeme gelmişti. Son provokasyonu kullanan güçleri ise provokasyonu fırsat bilerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırdı.

TÜRKİYE ANINDA HAREKETE GEÇTİ BİLGİLERİ İLETTİ
Hımeymim provokasyonu sonrası ulaşılan bilgileri Türkiye, diğer garantörlerle paylaştı. Rusya ve büyükelçileri Dışişleri'ne çağrılırken, Türkiye'nin garantörlük görevini yerine getirdiği, aynı hassasiyeti kendilerinden de görmek istediği vurgulandı.
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 12:07
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