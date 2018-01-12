Rus üslerine yapılan provokatif saldırı sonrası, Türkiye anında harekete geçti ve elde edilen bilgileri diğer garantörlerle paylaşarak durumun kriz seviyesine gelmesini engelledi. Böylece 3'lü dev ittifaktan rahatsız olanlar amaçlarına ulaşamamış oldu.

Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim Üssü'ne yönelik İHA'lı saldırının arkasından ABD çıktı. İdlib'deki gruplar arasında ABD için çalışan bir kesim, bölgede bir süredir garantör ülkelerin çabalarını baltalama girişimlerinde bulunuyor. El yapımı İHA'larla Rus üssünün taciz edilmesi olayında sözkonusu teknolojinin sahadaki hücrelere ABD tarafından verildiği öğrenildi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ PLANLAR DA SUYA DÜŞTÜ

Sabotajın ayrıntılarından Rus tarafının da bütünüyle haberdar olduğu bildirildi. ABD'nin yönlendirdiği bu grubun sahada Rusya ve rejime saldırarak Türkiye'yi sıcak çatışmaya girmeye zorladıkları belirtiliyor. Bu hareketlerle ulaşılmak istenen hedefler arasında Türkiye'nin Afrin operasyonunun engellenmesi çabaları da bulunuyor. Yine İdlib'den Türkiye'ye uzanması istenen yeni göç dalgasıyla Ankara'yı sıkıştırma politikası da dikkatlerden kaçmıyor.

ESED O OLAYI KULLANDI

Halep'teki sivillerin Ekim 2016'da İdlib'e taşınmasının hemen ardından ABD'nin bölgedeki gruplarla temasa geçtiği iddiaları gündeme gelmişti. Son provokasyonu kullanan Esed güçleri ise provokasyonu fırsat bilerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırdı.

TÜRKİYE ANINDA HAREKETE GEÇTİ BİLGİLERİ İLETTİ

Hımeymim provokasyonu sonrası ulaşılan bilgileri Türkiye, diğer garantörlerle paylaştı. Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrılırken, Türkiye'nin garantörlük görevini yerine getirdiği, aynı hassasiyeti kendilerinden de görmek istediği vurgulandı.