İhanet üçgeni!

CHP-PKK-FETÖ ihanet üçgeni bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'nin FETÖ ve PKK sözcüsü gibi çalışan Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Edirne'de cezaevinde yatmakta olan HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Bu ziyareti sırasında Selahattin Demirtaş'tan bir mesaj alan Aksünger bu mesajı twitter hesabı üzerinden yayınladı. Terör örgütünün siyasi kanadı olan HDP'nin tutuklu başkanı Demirtaş'ın adeta basın danışmanı gibi görev yapan Aksünger, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kısa sürede PKK ve FETÖ'cülerin ilgisini çekmeyi başardı. Erdal Aksünger'in yayınladığı mesaj FETÖ'nün kalemşorlerinden Tarık Toros tarafından beğenildi.

AKSÜNGER'İN İLK VUKUATI DEİL!

Erdal Aksünger, ABD'de süren kumpas davasında da FETÖ'nün sözcüsü gibi çalışmıştı. Firari FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın yurt dışına kaçırdığı sahte belgeler üzerinden hazırlanan ABD'deki tiyatroyu savunan Aksünger; "Türkiye 10 milyar dolar ceza alacak" diyerek skandal bir ifadeye imza atmış ve ABD'nin Türkiye'ye hazırladığı kumpası savunmuştu.

İşte Aksünger'in o tweetleri