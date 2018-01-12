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İhanet üçgeni!

-- ihanet üçgeni CHP Genel Başkan Yardımcısı 'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha ortaya çıktı. Aksünger'in eşbaşkanı Demirtaş'ın yazdığı mesajı twitter'ından yayınlamasını FETÖ'cü anında beğendi.

İhanet üçgeni!

-- ihanet üçgeni bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'nin FETÖ ve PKK sözcüsü gibi çalışan Genel Başkan Yardımcısı , Edirne'de cezaevinde yatmakta olan eşbaşkanı 'ı ziyaret etti.

Bu ziyareti sırasında Selahattin Demirtaş'tan bir mesaj alan Aksünger bu mesajı twitter hesabı üzerinden yayınladı. Terör örgütünün siyasi kanadı olan HDP'nin tutuklu başkanı Demirtaş'ın adeta basın danışmanı gibi görev yapan Aksünger, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kısa sürede PKK ve FETÖ'cülerin ilgisini çekmeyi başardı. Erdal Aksünger'in yayınladığı mesaj FETÖ'nün kalemşorlerinden tarafından beğenildi.

AKSÜNGER'İN İLK VUKUATI DEİL!
Erdal Aksünger, ABD'de süren kumpas davasında da FETÖ'nün sözcüsü gibi çalışmıştı. Firari FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın yurt dışına kaçırdığı sahte belgeler üzerinden hazırlanan ABD'deki tiyatroyu savunan Aksünger; "Türkiye 10 milyar dolar ceza alacak" diyerek skandal bir ifadeye imza atmış ve ABD'nin Türkiye'ye hazırladığı kumpası savunmuştu.

İşte Aksünger'in o tweetleri
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 12:28
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