CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yerlerden talimat gelmiş gibi davranarak Amerika'da görülen Reza Zarrab davasından birkaç gün önce partisinin grup toplantısında bazı kağıt parçalarını gösterdi.

ORTAK HEDEF TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iddialarını kanıtlayamamasından sonra Amerika'daki Reza Zarrab davası başladı.



10 YIL ABD DIŞINA ÇIKAMAYACAK, YENİ BİR KİMLİK VERECEKLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Rıza Sarraf'ın ABD'deki durumuna ilişkin, "Bunu alacaklar tanık koruma programı içine. 10 yıl ABD dışına çıkamayacak, yeni bir kimlik verecekler. 5 yıl gibi bir süre yatması konusunda bir anlaşma yapılacak." dedi.

ABD'de Hakan Atilla davası sürecini izleyen Aksünger, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 1975 yılında atılan imza doğrultusunda Amerikan bankacılık kurallarına uyulmasını istediğini söyledi.

Aksünger, kurallara uyulmadığında ceza kesildiğini belirterek, "Siz eğer bu sistemden çıkarsanız buradan Rize'ye 1 dolar gönderemezsiniz, ihracat yapamazsınız doğru dürüst. Ya kendi sisteminizi kuracaksınız ya da sistemde ayakta kalmak için onun kurallarını çiğnediğiniz için parayı ödeyeceksiniz. Ne kadar bir para ödenecek ? 10 milyar dolar üzerinde olduğu söyleniyor. Kim ödeyecek bu parayı ? Sarraf'ın mal varlığına el koydunuz. O rüşvet verdiği bakanların da mal varlıklarının hepsine el koyun. Niye bu memleketin milleti ödesin bu parayı?" ifadelerini kullandı.

Sarraf'la ilgili süreç hakkında da değerlendirmede bulunan Aksünger, Sarraf'ın tanık koruma programına alınacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu alacaklar tanık koruma programı içine. 10 yıl ABD dışına çıkamayacak, yeni bir kimlik verecekler. 5 yıl gibi bir süre yatması konusunda bir anlaşma yapılacak. Ben yatıp yatmayacağını bilmiyorum. Çünkü herkes şunu söylüyor orada, bunu ortadan kaybedecekler. Yatar mı yatmaz mı, kimse bilmeyecek. O saatten sonra 'Sarraf' diye bir adam kalmayacak yani."

İL BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI

Aksünger gazetecilerin, pazar günü yapılacak CHP İzmir İl Kongresi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bir çalışma başlattığını ve Deniz Yücel isminin ortaya konduğunu hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Yerelde arkadaşlarımın tartışmalarını görüyorum. KHK'ların çıktığı gün bu tartışmanın olması parti açısından üzüntü verici. Hiç kimsenin böyle bir lüksü olamaz. Türkiye bu kadar sıkıntı içerisindeyken, KHK'ların çıktığı günün ertesi günü toplantılar yapmayı doğru bulmuyorum, kim olursa olsun. Kimsenin böyle bir misyonu, görevi yok. Genel merkez tarafından da hiç kimse görevlendirilmemiştir. Memlekette iç savaşa dönük yasaların çıktığı bir günde kendi iç savaşını yapanların parti içerisinde olmasına da izin vermeyeceğiz. "

SERBEST KALMAK İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Davada Türkiye aleyhinde ifadeler veren Zarrab'ın, serbest kalabilmek için her türlü yalanı söyleyebileceğini ifade ettiği kayıtlara geçti.

Türkiye aleyhinde işleyen davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"

Ümitsiz açıklamalar yapan Aksünger, "Türkiye'ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız" ifadelerini kullandı.



CHP'NİN FETÖ DESTEKÇİSİ VEKİLİ AKSÜNGER

ABD'deki kumpas davasını takip eden CHP'li vekil Erdal Aksünger, davada tanık olan 17-25 Aralık darbe girişiminin kritik ismi FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın yalanlarıyla Türkiye'yi suçlu göstermeye çalışmıştı. Bu açıklamanın CHP'li vekilinin FETÖ'ye ilk desteği olmadığı ortaya çıktı. İşte Aksünger'in FETÖ'ye destek açıklamaları...

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