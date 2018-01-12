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'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan okullarında görev yapan ve FETÖ ile ilişkileri olduğu tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖnün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 09:55
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