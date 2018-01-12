Ev alıp satanlar dikkat! 10 başlıkta tapu uyarısı

Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyardı. Ekonomi yönetiminin ev-dükkân alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerinde gerçek beyan için başlattığı seferberlik kapsamında vatandaşlara müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı. Maliye de vatandaşları 10 başlıkta uyardı: