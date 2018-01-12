Kent genelinde uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen Cono Aşireti mensuplarının evlerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

Özel Harekat, TEM, KOM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 1000 polisin katıldığı operasyona, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.