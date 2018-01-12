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'da üyelerine operasyon

Adanada Cono Aşireti üyelerine operasyon

Kent genelinde uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen mensuplarının evlerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

Özel Harekat, TEM, KOM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 1000 polisin katıldığı operasyona, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 09:50
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