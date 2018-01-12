"Özel harekat" kapatıldı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır" denildi.

ÖZEL HAREKATIN TARİHİ



1982 yılında Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkezde "Özel Hareket Şube Müdürlüğü" ve Ankara, İstanbul, İzmir illerinde ise "Özel Harekat Grup Amirlikleri" şeklinde teşkilatlandırıldı.



1987 yılında Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinden alınarak Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Özel Hareket Şube Müdürlüğü" olarak 1993 yılına kadar faaliyet gösterdi.



1993 yılında "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülerek hizmete başladı.



15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezi ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda çoğunluğu özel harekat polisi 51 kişi şehit olmuştu.