Korkunç otobüs kazası! Çok ağır bilanço





İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine yolcu taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, Habur-Silopiarasındaki çevre yolunun 6'ncı kilometresinde sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3'ü çocuk 9 kişi öldü, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.