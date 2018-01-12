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Korkunç otobüs kazası! Çok ağır bilanço



İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine yolcu taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, Habur-Silopiarasındaki çevre yolunun 6'ncı kilometresinde sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3'ü çocuk 9 kişi öldü, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.
  • 12 Ocak 2018, Cuma 10:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Kazada vefat eden Türkmen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin.

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cevapla 12.01.2018 15:33
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