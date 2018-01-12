Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da gazetecilerin soruları üzerine barajlardaki doluluk oranı hakkında bilgi verdi.
Bakan Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığını söyledi. En son 1972-73 kışında benzer bir kuraklık yaşandığını hatırlatan Bakan Eroğlu, "2017 kışı son 44 yılın en kurak kışı. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah'a şükür 505 baraj, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun. Eskiden bazı büyükşehirlerde çok ciddi su sıkıntısı vardı. Vatandaş onu hatırlıyor bilhassa" diye konuştu.
2018'de su sıkıntısı olacak mı?
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış döneminin yaşandığını belirterek, "Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var. 2017'de hiç hissettirmediğimiz gibi 2018'de de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da gazetecilerin soruları üzerine barajlardaki doluluk oranı hakkında bilgi verdi.
Etiketler: Hava durumu , Veysel Eroğlu , bakan eroğlu
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