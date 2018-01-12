ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırıyor.

Bu listede Türkiye; Sudan, Rusya, Venezuela, Pakistan ve Guatemala ile "Gitmeyi tekrar düşünün" başlıklı 3'üncü kategoride yer alıyor. "Seyahat etmeyin" içerikli 4'üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içeriyor.

Her ülkenin güvenlik durumuyla ilgili ayrı bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye'ye de geniş bir bölüm ayrılıyor. "Terörizm ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyi tekrar düşünün. Bazı bölgeler yüksek riskli" denilen uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler 'Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis' olarak gösteriliyor.