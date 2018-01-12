ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırıyor.
Bu listede Türkiye; Sudan, Rusya, Venezuela, Pakistan ve Guatemala ile "Gitmeyi tekrar düşünün" başlıklı 3'üncü kategoride yer alıyor. "Seyahat etmeyin" içerikli 4'üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içeriyor.
Her ülkenin güvenlik durumuyla ilgili ayrı bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye'ye de geniş bir bölüm ayrılıyor. "Terörizm ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyi tekrar düşünün. Bazı bölgeler yüksek riskli" denilen uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler 'Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis' olarak gösteriliyor.
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Amerika kimmiş soytarılar.
ABD UYARIYORSA TERÖRİST KÖPEKLERİNE SALDIRI EMRİNİ DE VERMİŞTİR.
ABD ye gitmeyin dolar kullanmayın amerikan malları almayın.
asıl ABD ye gitmeyi tekrar düşünün ,teröristlere 4 bin tır yardım eden ABD ne bence sakın gitmeyin ,YÜCE İLAHIN GAZABI BUNLARA HER AN GELEBİLİR,, ayrıca İSLAM DİNİNE leke sürmekle meşguller devamlı surette
amerikanın bu ikircikli tutumu tarih boyunca hiç değişmemiştir. yüzümüze gülüp arkamızdan kuyumuzu kazan ülkelerin başında gelir. yüzümüze karşı bizi pohpohlayıp, NATO nun önemli bir müttefiki söylemlerini dilinden düşürmeyen amerika, o önemli müttefiki terör örgütlerine yaptığı silah ve lojistik desteği ile yok etmeye çalıştığını bilmiyormuyuz.
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