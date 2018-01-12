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'den skandal uyarısı

, yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için, skandal bir kararla ’ye gideceklere “yeniden düşünün” uyarısını yaptı.

ABDden skandal Türkiye uyarısı

, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırıyor.

Bu listede ; Sudan, Rusya, Venezuela, Pakistan ve Guatemala ile "Gitmeyi tekrar düşünün" başlıklı 3'üncü kategoride yer alıyor. "Seyahat etmeyin" içerikli 4'üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içeriyor.

Her ülkenin güvenlik durumuyla ilgili ayrı bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye'ye de geniş bir bölüm ayrılıyor. "Terörizm ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyi tekrar düşünün. Bazı bölgeler yüksek riskli" denilen uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler 'Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis' olarak gösteriliyor.
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 08:36
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ağa ağa

Amerika kimmiş soytarılar.

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2018 09:56
T&#220;RKİYEM TÜRKİYEM

ABD UYARIYORSA TERÖRİST KÖPEKLERİNE SALDIRI EMRİNİ DE VERMİŞTİR.

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2018 09:30
Vatan Vatan

ABD ye gitmeyin dolar kullanmayın amerikan malları almayın.

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2018 09:13
ABD TER&#214;RİSTTİR, ABD TERÖRİSTTİR,

asıl ABD ye gitmeyi tekrar düşünün ,teröristlere 4 bin tır yardım eden ABD ne bence sakın gitmeyin ,YÜCE İLAHIN GAZABI BUNLARA HER AN GELEBİLİR,, ayrıca İSLAM DİNİNE leke sürmekle meşguller devamlı surette

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2018 08:59
ayhnkrblt ayhnkrblt

amerikanın bu ikircikli tutumu tarih boyunca hiç değişmemiştir. yüzümüze gülüp arkamızdan kuyumuzu kazan ülkelerin başında gelir. yüzümüze karşı bizi pohpohlayıp, NATO nun önemli bir müttefiki söylemlerini dilinden düşürmeyen amerika, o önemli müttefiki terör örgütlerine yaptığı silah ve lojistik desteği ile yok etmeye çalıştığını bilmiyormuyuz.

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2018 08:46
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