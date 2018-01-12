MHP 'cumhur ittifakı' komisyonunda yer alacak milletvekillilerini belirledi. MHP'nin ittifak komisyonundaki milletvekilleri; Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu oldu.



MAHİR ÜNAL AÇIKLAMIŞTI

Dün AK Parti Sözcüsü Ünal, ittifak görüşmeleri için bir komisyon kurulmasının düşünüldüğünü belirtmiş, "MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler büyük bir milli mutabakatın ilk adımı." demişti.

"AK Parti ve MHP ortak bir komisyonda mı olacak?" sorusuna ise Mahir Ünal, "Başlangıç olarak, AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurması düşünülmektedir." yanıtını vermişti.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili görüşmesini nasıl tanımladığıyla ilgili soru üzerine, "Son derece olumlu ve verimli bir görüşme olarak tanımladı." ifadesini kullanmıştı.

"MHP ittifakı yasal zemine mi oturtulmasını istiyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?" sorusuna da Ünal, şu cevabı vermişti:

"Tam da zaten bununla ilgili AK Parti'nin daha önce de ifade ettiğimiz gibi kendi içinde sürdürdüğü bir çalışma vardı. Bu çalışma tamamlandıktan sonra sizi daha önce de hatırlarsanız bilgilendirmiştik. Ne demiştik? Öncelikli olarak siyasi partiler kendi bünyelerinde teknik çalışmalarını yapacaklar. Kendi kurullarında ilgili parti organlarında bu mesele görüşülecek. Kendi görüşmeleri kendi çalışmaları tamamlandıktan sonra da karşılıklı olarak siyasi partiler görüşmelerini gerçekleştirecek demiştik. Şu anda o aşamaya gelmiş bulunuyoruz."

Ünal, ilk görüşmenin ne zaman olacağıyla ilgili sorusu üzerine, görüşmenin tarih olarak belli olmadığını söylemişti.

MHP ile oluşturulacak komisyonda partilerin hangi düzeyinden isimlerin yer alacağına ise Ünal, bunların henüz konuşulmadığını, belirlendikten sonra basın ile paylaşılacağını dile getirmişti.

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