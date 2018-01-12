27 milyon devretti

SÜPER Loto'da 6 bilen çıkmayınca 27 milyon 315 bin lira, haftaya devretti. 5 bilenler 9 bin 351'er lira, 4 bilenler 183 lira 80'er kuruş, 3 bilenler 14 lira 55'er kuruş alacak. 10 kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 30 milyon lirayı aşması bekleniyor.