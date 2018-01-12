Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ERDOĞAN, SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018'de, Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.