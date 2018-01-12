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'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha

'ın, lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasının miktarı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna bir dava daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ERDOĞAN, SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018'de, Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 15:12
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