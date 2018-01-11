Uyanık vatandaş

İstanbul Şişli'de kendisini 'Polis' diye tanıtan telefon dolandırıcısı Şükrü Y. (27), Ayla B.'yi (80) kandırdı. Yaşlı kadın, dolandırıcının talimatıyla bankadaki 522 bin 700 lirasını çekip yolda yürümeye başladı. Bir vatandaş, elinde poşetle dolaşan ve panik halinde cep telefonu ile konuşan yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğunu düşünerek polisi aradı. Yaşlı kadını takip eden vatandaş, polise konum attı. Güvenlik güçleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis kadını takibe aldı. Kısa süre süre sonra telefonla konuştuğu yaşlı kadının yanına giden Şükrü Y., Ayla B.'nin elindeki poşeti aldı. Operasyona başlayan polis, içinde 522 bin 700 lira bulunan poşeti alan teledolandırıcıyı suçüstü yakaladı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, parasını kurtaran polise ve vatandaşa teşekkür ederken, dolandırıcı tutuklandı.
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