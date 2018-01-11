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Ünlü meteorolog İstanbulluları uyardı! Kar için tarih verdi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için son dakika kar yağışı tahmini geldi. Prof. Şen tahminini, "İstanbul'da bugün öğleden sonra yağmur başlar, pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur" mesajıyla paylaştı.

Ünlü meteorolog İstanbulluları uyardı! Kar için tarih verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi MeteorolojiMühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar tahmini geldi.

Prof. Şen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Pazar günü ve pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Marmara Bölgesi'nin Edirne, Kırklareli ve doğusu da dahil. İstanbul'da Bugün öğleden sonra yağmur başlar, pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur. Pazartesi öğleden sonra yağmur devam eder" dedi.


'SÖMESTR TATİLİ KAR İLE BAŞLAYACAK'
Prof. Şen mesajında, "Pazar günü gelecek soğuk ve kar çok kuvvetli değil. 20 Ocak'ta gelecek olan sistem daha kuvvetli. 3-4 gün Marmara, Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'da kar bırakır. Sömestr tatili kar ile başlayacak görünüyor" tahmininde bulundu.



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı çok bulutlu, bölgenin batısının sabah saatlerinden, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
  • 11 Ocak 2018, Perşembe 11:17
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